Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації або забронювати своїх працівників – відповідь адвоката

Часто на просторах інтернету можна знайти інформацію про те, що фізособа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації, як і не може забронювати своїх працівників. Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації насправді – читайте в матеріалі.

Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації

За словами заступниці голови військового комітету Асоціації правників України Катерини Аніщенко, щоб отримати бронювання, ФОП мусить мати значення для держави і надати військово-облікові документи.

У Верховній Раді розглядали величезну кількість законопроєктів щодо економічного бронювання, але для ФОП жоден з них поки що не ухвалений.

Зараз дивляться

– Щоб забронювати своїх працівників, ФОП має належати до критичної інфраструктури. Якщо ФОП не входить до переліку установ, що належать до критичної інфраструктури, то фізична особа підприємець не зможе отримати бронь для своїх працівників, – говорить адвокат.

Як ФОПи можуть отримати бронь від мобілізації або забронювати своїх працівників

Адвокат зазначає, що є критерії та порядок визначення критичності підприємств, що мають право на бронювання працівників. Відповідно до пункту 2, до критеріїв, які визначають належність підприємства до критично важливих, є певні вимоги. Це вимоги до суми сплати податків, рівня прибутку, а також важливості для економіки та населення.

Відповідно до постанови Кабміну, після проведення повторного оцінювання, орган, який перевіряє організацію на критичність, може видати рішення про невідповідність підприємства чи організації критеріям, зазначеним у пункті 2, та скасувати статус критично важливого для економіки та життєдіяльності населення. Або визнати відповідність підприємства, організації критеріям, що зазначені у пункті 2.

Якщо ж ФОП належить до категорії критичної інфраструктури, то особа зможе забронювати працівників, але за умови наявності у них військово-облікових документів та своєчасного оновлення даних.

– Тобто, якщо у працівника немає військово-облікового документа, то він не може бути заброньованим. Виходить замкнуте коло, адже людині доведеться йти до ТЦК, а оскільки вона не має відстрочки, то після оформлення військово-облікового документа буде мобілізована. Тобто військовий квиток вона отримає, але не зможе оформити бронь, – зазначає адвокат.

Щодо бронювання працівників ФОП, які виконують оборонні замовлення, то зараз ця система не працює. У 2023 році ФОП, які виконували оборонні замовлення і мали договори з Міністерством оборони, могли бронювати своїх працівників. Але тепер, через зміни у законодавстві, вони не можуть цього зробити.

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