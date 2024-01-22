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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону

Затримання Романа Гринкевича
Фото: ДБР

В Одесі затримали Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, причетного до шахрайства під час постачань одягу для ЗСУ.

За даними слідства, син Гринкевича планував перетнути кордон України.

– Всі пам’ятають резонансну справу, в якій сумнозвісному львівському бізнесмену та його спільникам було повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П’ятого сьогодні вранці було затримано в Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону. Він був оголошений у розшук, – заявив генпрокурор Андрій Костін.

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У ДБР підтвердили, що йдеться саме про Романа Гринкевича – одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу.

– Сьогодні о 7-й годині ранку на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування, – повідомив на брифінгу директор Бюро Олексій Сухачов.

За його словами, затриманому учаснику злочинної схеми вдавалося протягом кількох днів переховуватися від правосуддя, він намагався втекти до однієї з країн ЄС.

За даними слідства, орієнтовно 17 січня він виїхав до Одеси і готувався перетнути державний кордон, а 19 січня, за клопотанням прокурорів, суд надав дозвіл на його затримання.

Сьогодні суд має обрати Роману Гринкевичу запобіжний захід.

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Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Затримання Романа Гринкевича
Фото: ДБР
Затримання Романа Гринкевича
Фото: ДБР
Затримання Романа Гринкевича
Фото: ДБР
Затримання Романа Гринкевича
Затримання Романа Гринкевича
Затримання Романа Гринкевича

Хто такий Роман Гринкевич

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міноборони на поставки одягу для потреб ЗСУ.  В результаті державі завдано збитків на суму понад 934 млн грн.

Він – один із членів злочинного угруповання.

17 січня усім учасникам схеми повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

18 січня, наступного дня після оголошення підозри, ДБР оголосило Романа Гринкевича у розшук.

Самого Ігоря Гринкевича затримали 29 грудня минулого року при спробі дати $500 тис. хабаря одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Таким чином бізнесмен сподівався на сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування.

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Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР
ДБР, держзакупівлі, ЗСУ, Міноборони України, Одеса, Офіс генпрокурора
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