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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Суд відправив Романа Гринкевича в СІЗО з альтернативою застави

Суд відправив Романа Гринкевича в СІЗО з альтернативою застави
Фото: УНІАН

22 січня Печерський районний суд Києва відправив одного із п’яти підозрюваних у справі Гринкевича до СІЗО.

Син бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман, затриманий вранці в Одесі під час спроби втечі за кордон, перебуватиме під вартою до 17 березня, або може внести за себе заставу у розмірі 500 млн. грн.

Таким чином суд задовольнив вимоги прокурорів, які наполягали на тому, що більш м’який запобіжний захід дозволить Гринкевичу-молодшому переховуватися, знищувати документи та впливати на свідків.

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Нагадаємо, ще трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд грн взяли під варту до 16 березня.

Такі запобіжні заходи за клопотаннями Офісу генпрокурора обрав Печерський районний суд столиці.

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Джерело: Суспільне
арешт, Корупція, Суд
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