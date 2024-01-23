Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Суд відправив Романа Гринкевича в СІЗО з альтернативою застави
22 січня Печерський районний суд Києва відправив одного із п’яти підозрюваних у справі Гринкевича до СІЗО.
Син бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман, затриманий вранці в Одесі під час спроби втечі за кордон, перебуватиме під вартою до 17 березня, або може внести за себе заставу у розмірі 500 млн. грн.
Таким чином суд задовольнив вимоги прокурорів, які наполягали на тому, що більш м’який запобіжний захід дозволить Гринкевичу-молодшому переховуватися, знищувати документи та впливати на свідків.
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Нагадаємо, ще трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд грн взяли під варту до 16 березня.
Такі запобіжні заходи за клопотаннями Офісу генпрокурора обрав Печерський районний суд столиці.
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Джерело: Суспільне
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