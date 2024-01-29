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Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Мобілізація в Україні 2024: який мінімальний призовний вік

військові, зброя
Фото: Depositphotos

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Під час воєнного стану, відповідно до закону України, військовозобов’язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2024 році та чи можуть зараз призвати чоловіків у віці до 27 років — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні

Проєкт Закону №10378 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби пропонує зменшити призовний вік для чоловіків із 27 до 25 років. Проте, на зараз цей законопроєкт був відкликаний та відправлений на доопрацювання.

Зараз дивляться

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році.

За словами адвоката, загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків від 18 до 60 років (для вищого командування до 65 років).

При цьому:

  • На військову службу можуть призивати чоловіків від 18 до 27 років. Тобто, мобілізувати до 27 років можуть чоловіків, які мають статус військовозобов’язаного.

Військовозобов’язані чоловіки – це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період.

  • Українців, що не досягли 27 років, не служили в армії та не мають статусу призовника, мобілізувати не можуть. У цьому випадку раніше 27 років призов відбувається лише за їхньою згодою.

Тобто, за словами адвоката, якщо чоловік не військовозобов’язаний, не служив в армії, мобілізувати його на військову службу можуть з 27 років.

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Військовозобов’язаних чоловіків можуть мобілізувати з 18 років.

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Війна в Україні, військові, військовослужбовці, Мобілізація
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