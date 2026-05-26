Відстрочка від призову під час мобілізації — це тимчасове звільнення від військової служби, яке надається лише у випадках, прямо визначених законом. Вона не скасовує обов’язок проходження служби назавжди, а лише відтерміновує момент призову.

Цей механізм регулюється чинним законодавством і детально роз’яснюється Міністерством оборони України. Підстави мають бути документально підтверджені, а дані — внесені до державних реєстрів або перевірені уповноваженими органами.

Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році та як її оформити, читайте в нашому матеріалі.

Хто має право на відстрочку у 2026 році: основні підстави

Однією з найпоширеніших підстав є сімейні обставини. Відстрочка може надаватися громадянам, які мають значні сімейні зобов’язання.

Хто має право на відстрочку за сімейними обставинами:

особа, що утримує трьох і більше неповнолітніх дітей і не має заборгованості зі сплати аліментів;

особа, що самостійно виховує дитину через відсутність або втрату другого з батьків;

здійснює доглядає за дитиною з інвалідністю або дитиною, яка потребує тривалого лікування;

має на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи;

є опікуном або усиновлювачем дитини-сироти;

здійснює постійний догляд за близькими родичами з інвалідністю I–II групи;

має неповнолітню дитину, якщо другий із подружжя вже проходить військову службу;

втратила близького родича під час захисту України з 2014 року.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні за станом здоров’я

Підставою для отримання відстрочки є також стан здоров’я.

Громадяни з інвалідністю I–III групи можуть бути звільнені або отримати відстрочку залежно від висновків медичних комісій.

Якщо особа тимчасово непридатна до служби, вона отримує відстрочку до 12 місяців за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) з обов’язковим повторним оглядом.

Відстрочка за навчанням і науковою діяльністю

Право на відстрочку від мобілізації в Україні у 2026 році мають також громадяни, які продовжують освіту або займаються науковою діяльністю.

До цієї категорії належать:

студенти, які вперше здобувають вищий рівень освіти;

докторанти та інтерни;

педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Важливо, що для окремих категорій здобувачів освіти діють вікові обмеження та уточнені умови, які були запроваджені з 2025 року.

Відстрочка за професійною діяльністю

Окремі посадові особи та працівники критичних державних структур можуть не підлягати мобілізації або отримувати відстрочку.

Йдеться про:

керівників органів державної влади та їх заступників;

народних депутатів, суддів, омбудсмена;

частину дипломатичних працівників;

співробітників органів військового управління та силових структур;

держслужбовців, які забезпечують роботу ключових державних систем.

Водночас підкреслюється, що більшість держслужбовців мобілізується на загальних підставах, якщо вони не входять до спеціальних категорій або не заброньовані.

Відстрочка через бронювання

Окремою формою є бронювання працівників, яке надається через роботодавця.

Воно стосується:

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування;

співробітників підприємств, які визнані критично важливими для економіки, оборони, енергетики, медицини та зв’язку.

Бронювання має строк дії, залежить від квот і оформлюється виключно через роботодавця.

Інші спеціальні підстави

Існують також додаткові випадки, коли може надаватися відстрочка від мобілізації у 2026 році:

громадяни, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії РФ і мають відповідний запис у державному реєстрі;

окремі фахівці у сфері кібербезпеки, оборонної промисловості та критичної інфраструктури.

Як отримати відстрочку від мобілізації у 2026 році

Процедура оформлення відстрочки залежить від підстави, але загальний алгоритм є уніфікованим. Спочатку особа повинна зібрати всі документи, які підтверджують право на відстрочку.

Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, медичні висновки ВЛК або МСЕК, довідки з місця роботи чи навчання, а також документи, що підтверджують бронювання, якщо воно оформлене.

Відстрочка у Резерв+

Заяву можна подати через цифровий інструмент — мобільний застосунок Резерв+. У ньому потрібно оновити військово-облікові дані, обрати відповідну підставу для відстрочки, завантажити або підтвердити необхідні документи та дочекатися перевірки інформації. Після успішної верифікації система формує електронну довідку з QR-кодом, яка є офіційним підтвердженням наданої відстрочки.

Якщо підстава ще не переведена в цифровий формат або особа не користується смартфоном, подання документів здійснюється через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У такому випадку громадянин подає повний пакет документів, після чого ЦНАП передає їх до територіального центру комплектування, а результат розгляду можна отримати як в електронному вигляді, так і у паперовій формі.

Для випадків, пов’язаних зі станом здоров’я, обов’язковою умовою є проходження військово-лікарської комісії, оскільки саме її висновок або рішення МСЕК є юридичною підставою для оформлення відстрочки.

Автоматичне продовження відстрочки

У 2026 році частина відстрочок продовжується автоматично. Це стосується випадків, коли підстави підтверджуються державними реєстрами або мають постійний характер, наприклад інвалідність.

В інших ситуаціях, зокрема при тимчасовій непридатності або окремих видах бронювання, після завершення строку дії відстрочки необхідно повторно подавати документи. Система Резерв+ заздалегідь інформує користувача про необхідність оновлення даних або повторного оформлення.

Джерело : Міноборони

