Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4782-IX, який гарантує 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців, що проходили службу за програмою Контракт 18–24.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Контракт 18-24: Зеленський підписав новий закон

Документ встановлює, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, яких під час воєнного стану прийняли на військову службу за однорічним контрактом, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби.

Упродовж цього періоду їх можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою.

Проєкт Контракт 18–24 Міністерство оборони України розпочало в лютому 2025 року.

Це добровільна ініціатива для громадян України віком 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Закон доопрацювали Міноборони разом із парламентським комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Верховна Рада України підтримала документ у другому читанні та в цілому 11 лютого.

Як відомо, громадяни України віком 18–24 років із лютого 2025 року можуть укладати контракт на військову службу, який передбачає виплату 1 млн грн.

Із цієї суми 200 тис. грн виплачують одразу, а решту коштів – під час служби. Контракт також передбачає соціальні гарантії.

