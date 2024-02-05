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Очільниця Мінветеранів Лапутіна подала заяву на відставку

Юлія Лапутіна

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву на відставку.

Про це у соцмережах Верховної Ради України повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

– До Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні, – йдеться у повідомленні, яке було підписано іменем Стефанчука.

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Юлію Лапутіну було призначено на посаду глави Міністерства у справах ветеранів у грудні 2020 року.

Хто така Юлія Лапутіна

Лапутіна здобула педагогічну та психологічну освіту, захистивши кандидатську дисертацію з психології, завдяки чому здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

У 1992 році почала працювати у Службі безпеки України, обіймаючи посаду оперуповноваженої підрозділу контррозвідки.

З 2010 до 2012 року очільниця Мінветеранів була заступницею начальника Центру спеціальних операцій Альфа (А) при СБУ.

У квітні 2014 року Лапутіна увійшла до складу першої об’єднаної групи Служби безпеки і висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ Альфа.

В період з вересня до грудня 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в зоні проведення Антитерористичної операції.

Того ж року Юлія Лапутіна зробила наступний крок у кар’єрі та стала заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.

У червні 2020 року стала членом Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

А вже з 18 грудня того ж року вступила на посаду міністерки у справах ветеранів України.

Президент Володимир Зеленський у березні 2020 року присвоїв полковнику СБУ Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора.

Фото: Мінветеранів

Джерело: Верховна Рада
відставка, Верховна Рада, Ветеран АТО, ветерани, Ветерани АТО, Руслан Стефанчук, Юлія Лапутіна
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