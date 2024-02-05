Україна очікує на F-16 і ракети дальністю до 500 км у подальших пакетах допомоги – Наєв

Україна хоче отримати від союзників багатоцільові винищувачі F-16 та ракети дальністю 300-500 км.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 км, що дозволить Силам оборони досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога, – сказав він.

Зброя, що вплинула на поле бою в Україні

Сергій Наєв також розповів, яке озброєння зіграло включову роль на полі бою.

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Зокрема, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли надані країнами-партнерами протитанкові ракетні комплекси NLAW, Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, Starstreak, Piorun.

Військові мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів.

Із появою влітку 2022 року реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS, росіяни понесли ще більш відчутні втрати в логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів. Це дало змогу звільнити Херсон.

А взимку 2022-2023 років під час ракетного терору РФ важливу роль відіграли ЗРК середньої дальності NASAMS, IRIS-T SLM та зенітні самохідні артилерійські установки GEPARD. Вони дозволили підвищити ефективність ППО до 75-80%.

– А сьогодні показники знищення засобів повітряного нападу противника іноді досягають навіть 100%, – додав Наєв.

Окрім того, з надходженням на озброєння в квітні 2023 року ЗРК Patriot протиракетний щит України посилився ще більше і ми отримали захист від балістичних ракет Іскандер та Кинджал.

Раніше у Міноборони назвали ціль на 2024 рік у галузі оборонно-промислового комплексу.

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