F-16 для України: передання літаків від Данії відбудеться за планом
Данія передасть Україні винищувачі F-16 у заплановані терміни, і наразі немає загрози зривів цієї програми.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм данським колегою Ларсом Расмуссеном з нагоди відкриття в Миколаєві канцелярії Посольства Данії в Україні.
– Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передання Данією літаків відбувається за планом і наразі немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу, – сказав Кулеба, додавши, що все йде за планом.
Винищувачі F-16 від Данії
У серпні 2023 року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомила, що її країна передасть ЗСУ 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.
Українські пілоти ще минулого року пройшли навчання на цих багатоцільових винищувачах у Данії.