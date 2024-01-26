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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

F-16 для України: передання літаків від Данії відбудеться за планом

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

Данія передасть Україні винищувачі F-16 у заплановані терміни, і наразі немає загрози зривів цієї програми. 

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм данським колегою Ларсом Расмуссеном з нагоди відкриття в Миколаєві канцелярії Посольства Данії в Україні.

– Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передання Данією літаків відбувається за планом і наразі немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу, – сказав Кулеба, додавши, що все йде за планом.

Винищувачі F-16 від Данії 

У серпні 2023 року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомила, що її країна передасть ЗСУ 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.

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Українські пілоти ще минулого року пройшли навчання на цих багатоцільових винищувачах у Данії.

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Винищувач F-16, Данія, Дмитро Кулеба
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