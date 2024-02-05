Україні потрібне перезавантаження: Зеленський про Залужного, ситуацію на фронті й території під окупацією

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю національному італійському телеканалу Rai 1, в якому відповів на запитання про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, перебіг подій у разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, а також пояснив, що допоможе змінити ситуацію на фронті.

Що сказав Зеленський про Залужного та чого очікує від виборів у США – читайте на Фактах ICTV.

Залужний? Україні потрібне перезавантаження

Журналісти спитали, що думає Зеленський про Залужного.

Зараз дивляться

– Це питання, що стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни.

Так президент відповів на запитання про чутки у ЗМІ про можливе звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного.

– Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну багатьох державних керівників, а не тільки в одному секторі, як-от військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину, – сказав Зеленський.

На його думку, якщо Україна хоче перемогти, тоді всі громадяни повинні рухатися в одному напрямку, бути впевненими в перемозі, не падати духом та опускати руки, а навпаки – мати правильну позитивну енергію. Саме тому є думки про подібний перезапуск, заявив Зеленський.

Ситуація на війні в Україні в стагнації

– Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок, – пояснив президент України.

За словами Зеленського, Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі. Він наголосив, що ЗСУ не вистачає боєприпасів, а також потрібні сучасні технічні засоби для зміни ситуації на фронті на користь України.

– Морська операція принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів. У Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, тому ця прагматична частина операції з наслідками для економіки була проведена позитивно, – вважає президент.

Що буде в разі перемоги Трампа

– Я хочу вірити та сподіватися, що якщо в США відбудуться зміни, то лінія (підтримки України, – Ред.). залишиться такою самою, – сказав президент.

Так в інтерв’ю президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про можливе обрання Дональда Трампа президентом США.

– У Республіканській партії є радикальні голоси, але є багато людей, які підтримують Україну. Це народ США вирішує, але якщо вони мають намір скоротити допомогу Україні, то буде нова геополітична структура. Путін піде вперед і не зупиниться так просто, – попередив Зеленський.

Ніхто не буде готовим, якщо прийде війна

– Війна може прийти до вас, тому що ми маємо справу з Путіним. А коли вона прийде, то ніхто не буде готовий, європейські армії не готові. Це буде шок. Де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Хто її має? Ніхто, – пояснив глава держави.

Так Володимир Зеленський відповів на запитання про нібито втому інших держав від України.

26% території залишається під окупацією

– Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території все ще перебувають під окупацією. Але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми її зупинили, – наголосив президент.

Зеленський звернув увагу, що Україна вже дізналася, що таке війна, тому що багато родин втратили своїх близьких, є поранені та загиблі на фронті. Проте він пояснив, що Україна не залишається сам на сам, тому що вдалося об’єднати різних світових лідерів.

– Перші дні були дуже різними. Люди були дуже наляканими. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, нічні атаки на міста. Люди були шокованими. Тепер все по-іншому. Ми почали захищати нашу землю, наших сімей. У нас не було альтернативи, – наголосив президент України.

Україна вже інша – ближча до Європи

– Україна сьогодні інша, ближча до Європи. Україна має сильнішу армію, оснащена західними засобами. Ми більш досвідчені. Іноді ми трохи втомлені. Іноді, можливо, зарозумілі. Але ми не можемо дати Росії можливість перемогти, – пояснив Зеленський.

Президент визнав, що ніколи не думав здаватися за ці два роки повномасштабної війни Росії проти України.

– Я українець, я люблю і захищаю Україну. Це мій обов’язок. Не можна вірити в перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо, – наголосив глава держави.

Росія не хоче миру

За словами президента України, Росія не зупиниться, і всі повинні це усвідомити.

– Росія не хоче миру. Для них мир означає поразку. Вони почали публічно говорити, що не мають наміру зупинятися, що вони ще не виконали своє завдання. Головна мета Путіна – позбавити нас незалежності, щоб Україна була частиною його імперії. Частина українців починає звикати до війни – це велика помилка. А якщо я зробив щось не так? Так, я людина. Але я думаю, що було більше кроків вперед, – вважає Володимир Зеленський.

Джерело: Rai 1

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