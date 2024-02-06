Неспокій у РФ: скаржаться на атаки дронів та маскують адмінбудівлі в портах

Уночі 6 лютого Бєлгородську область РФ нібито атакували сім безпілотників.

Про це вранці заявили в Міноборони Росії.

Бєлгородська область: атака дронами 6 лютого

У російському оборонному відомстві переконують, що всі сім дронів атакували Бєлгородську область РФ.

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Протиповітряна оборона їх буцімто перехопила.

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков уточнює, що атаки безпілотників нібито зазнало місто Губкін.

Під час падіння БпЛА була детонація.

Постраждалих, твердить Гладков, немає.

Різні пошкодження буцімто виявлено на території чотирьох приватних житлових будинків.

Там вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.

Режим підвищеної готовності в портах Ленінградської області РФ через атаки дронів

До слова, у морських портах Ленінградської області РФ оголошено режим підвищеної готовності через можливі атаки дронів.

Згідно з даними Адміністрації морських портів Балтійського моря РФ, такі заходи запровадили в портах Виборг, Приморськ, Усть-Луга та Висоцьк.

Тим часом у Міністерстві транспорту Росії доручили зробити часткове світломаскування адміністративних будівель служби капітанів портів.

Джерело: Міноборони РФ, В’ячеслав Гладков

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