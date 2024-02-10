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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Новий начальник Генштабу ЗСУ Олексій Баргилевич: що про нього відомо

Новий начальник Генштабу ЗСУ Олексій Баргилевич: що про нього відомо
Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал-майора Анатолія Баргилевича призначено новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України за рішенням президента Володимира Зеленського від 9 лютого.

Що відомо про Анатолія Баргилевича і яка його військова кар’єра – читайте на Фактах ICTV.

Анатолій Баргилевич – біографія

Анатолій Баргилевич народився у селі Омелянівка Житомирської області 8 квітня 1969 року, зараз йому 54 роки.

Зараз дивляться

Вищу освіту здобув Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

У 2017 році отримав звання генерал-майора. З 2020 року працював заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

Повномасштабна війна з Росією

На початку вторгнення окупантів в Україну Баргилевич – начальник штабу східного угруповання військ.

9 жовтня 2023 року президент Зеленський призначив його Командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагороди Баргилевича

  • Орден Богдана Хмельницького ІІ ст. (28 вересня 2022 р.) – за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;
  • Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (11 квітня 2022 р.) – за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;
  • Орден Данила Галицького (2 грудня 2016 року) – за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість та високий професіоналізм.
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