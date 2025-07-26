8 лютого 2024 року генерал-полковник Олександр Сирський призначений головнокомандувачем Збройних сил України за рішенням президента Володимира Зеленського.

Біографія Сирського: освіта, кар’єра та сім’я

Олександр Сирський народився в липні 1965 року у Володимирській області Росії, яка тоді входила до складу Радянського Союзу. Зараз генералу 60 років.

З 1980-х років Олександр Сирський живе в Україні. Як і багато людей його віку в Збройних силах України, він навчався в Москві – у Вищому військовому командному училищі.

Він закінчив його в 1986 році та п’ять років служив у радянській артилерії. Деякі військові аналітики вважають, що його тактика на полі бою відображає його ієрархічну радянську підготовку.

У 1996 році закінчив з відзнакою Академію Збройних сил України (оперативно-тактичний рівень), 2005 року — Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень) із золотою медаллю.

У 2000-х роках Олександр Сирський командував 72 окремою механізованою бригадою Київської області, що базується в Білій Церкві, де дослужився до звання генерал-майора.

З 2014 року призначений першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. Там він відповідав, зокрема, за співпрацю з НАТО.

23 серпня 2020 року надано військове звання генерал-полковник.

Як зазначає Reuters, для Сирського, з його власних слів, пріоритетом є моральний дух його військ, яких він регулярно відвідує на фронті.

Раніше новий головнокомандувач ЗСУ розповідав західним ЗМІ, що спить по чотири з половиною години на добу і розслабляється, відвідуючи тренажерний зал.

Одружений, має двох синів – Антона та Олександра.

Позивний – Барс

Ще задовго до того, як Сирський був призначений на посаду головнокомандувача, він отримав позивний Барс. Відповідний позивний майбутній головком отримав ще з часів бойових дій 2014-15 років на Донбасі.

– Мені подобається цей звір, він поєднує в собі хитрість, силу, сміливість, не боїться вступати в бій із супротивником, набагато більшим за нього за вагою і сильнішим. Ми зараз у такій самій ситуації, – розповідав він в інтерв’ю журналістам.

Згодом в інтерв’ю британському виданню The Guardian Сирський казав, що “ніколи не бився проти противника, який поступається нам чисельністю; вони завжди тиснули нас кількістю”.

Повномасштабна війна з Росією

За даними ЗМІ, незадовго до вторгнення армії окупантів і наступу на Київ Сирський активно готувався до оборони столиці.

Навколо Києва було зведено два кільця оборони, призначено командувачів секторів оборони з повноваженнями ухвалення тактичних рішень.

У березні 2022 року за рішенням Сирського було висаджено в повітря дамбу на річці Ірпінь, що призвело до затоплення позицій армії РФ, згодом це призвело до провалу наступу загарбників.

Харківський напрямок

У липні 2022 року керував операцією на Харківському напрямку, внаслідок якої російські війська були відсунуті від міста на відстань, що перевищує дальність артилерійського вогню. Це значно підвищило безпеку населення Харкова.

Бахмут

З осені 2022 року керував обороною Бахмута. Він регулярно наголошував, що у цих боях українська армія знекровила супротивника, який прагнув захопити місто всіма засобами.

Нагороди Сирського

Звання Герой України із врученням ордена Золота зірка (5 квітня 2022 року).

Хрест бойових заслуг (27 липня 2022 року).

Орден Богдана Хмельницького І ст. (11 грудня 2022 року).

Орден Богдана Хмельницького ІІ ст. (18 березня 2022 року).

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (14 березня 2015 року).

