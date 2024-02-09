Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України
Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України.
Про це повідомляється на сайті президента.
– За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Залужному Валерію Федоровичу — генералу, – йдеться в указі.
Відставка Залужного
8 лютого президент Володимир Зеленський вніс зміни до керівництва Збройних сил України. Так, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного відправлено у відставку, а на його місце призначено генерал-полковника Олександра Сирського.
Водночас глава держави зауважив, що цінує досвід та професіоналізм Залужного, тому запросив його і надалі працювати в одній команді.