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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Валерій Залужний
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України.

Про це повідомляється на сайті президента.

– За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Залужному Валерію Федоровичу — генералу, – йдеться в указі.

Відставка Залужного

8 лютого президент Володимир Зеленський вніс зміни до керівництва Збройних сил України. Так, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного відправлено у відставку, а на його місце призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

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Водночас глава держави зауважив, що цінує досвід та професіоналізм Залужного, тому запросив його і надалі працювати в одній команді.

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Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Джерело: Офіс президента
Валерій Залужний, Володимир Зеленський
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