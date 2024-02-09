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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перший день Сирського на посаді, обстріл Миколаївщини та €190 мл від Фінляндії: головні новини 9 лютого

Перший день Сирського на посаді, обстріл Миколаївщини та €190 мл від Фінляндії: головні новини 9 лютого

9 лютого в Україну надійшли нові пакети допомоги від партнерів, зокрема від Литви та Фінляндії. Також Норвегія заявила про намір надати нашій країні більше зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS.

Росія не полишає терор мирного населення. Так, у результаті атаки країни-агресора на Миколаївщину сталася пожежа на фермерському господарстві та були пошкоджені автівки.

Сьогодні Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ, в рамках якої озвучив головні завдання для нашої країни. Також він провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 9 лютого 2024 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Обстріл Миколаївщини

РФ атакувала ударними дронами Shahed-136/131 Олександрівку Миколаївської області, внаслідок чого  спалахнула пожежа на фермерському господарстві.

Крім того, під час атаки було пошкоджено три вантажні автомобілі, автобус та складські приміщення.

Постраждалих немає.

Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

Під час мобілізації ТЦК та СП зможуть працювати цілодобово.

Так, військкомати тепер мають право під час проведення мобілізації та/або у період правового режиму воєнного стану цілодобово:

  • розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю медичні огляди та психологічні обстеження військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають переданню ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

NASAMS від Норвегії та допомога від Литви

Міністерство оборони Норвегії заявило, що Україна отримає від країни ще більше зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS.

Зазначається, що уряд пропонує парламенту Норвегії замовити ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS.

Сьогодні уряд Литви передав Україні черговий пакет допомоги, ціллю якого в умовах суворої зими в окопах є зігріти українських захисників.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 9 лютого 2024

Фото: Х Арвідаса Анушауска

— Українським бійцям передано зимове спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу, щоб захистити їх від холоду під час перебування у польових умовах, – повідомив голова литовського Міноборони Арвідас Анушаускас.

€190 мл від Фінляндії

Фінляндія передасть новий пакет військової допомоги Україні на €190 млн.

Окреме фінансування у розмірі €30 млн буде виділено на підтримку України.

Також країна ухвалила рішення брати участь в артилерійській та саперній коаліціях, що діють у рамках Контактної групи з оборони України.

Перший день Сирського на посаді

9 лютого Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ, в рамках якої він подякував побратимам та посестрам “за кожен день ратної роботи, проведений разом на найтяжчих ділянках фронту визвольної війни”.

Також він озвучив нові завдання, найперше з яких – чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

– Найшвидший і раціональний розподіл та доставлення всього необхідного для бойових частин було і залишається основним завданням військової логістики, – наголошує новий головнокомандувач ЗСУ.

Більше подробиць із заяви Сирського читайте за посиланням.

Також сьогодні відбулась перша нарада міністра оборони Рустема Умєрова та нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 9 лютого 2024

Фото: Міноборони

На порядку денному були питання щодо налагодження системи логістики та своєчасного задоволення військових необхідними потребами.

— Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів, – наголосив Умєров.

Також Умєров та Сирський приділили увагу підвищенню якості навчання, забезпечення освітніх центрів, а також розглянули підготовку нових інструкторів та облік сучасного досвіду.

Ситуація на українсько-польському кордоні

На кордоні з Польщею від сьогодні ускладнено рух через пункти пропуску Медика – Шегині, Хребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин. Причиною є акція протесту, яку організували польські фермери.

Там наразі протестувальники пропускають по одній-дві автівки на добу.

З урахуванням ситуації, що склалася, у Держприкордонслужбі рекомендують подорожнім планувати маршрут через інші пункти пропуску.

Війна в Україні, Литва, Миколаївська область, Норвегія, Олександр Сирський, Російська агресія, Рустем Умєров, Фінляндія
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