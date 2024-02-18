Йде за графіком: Рютте розповів, як скоро Україна отримає від Нідерландів F-16

Процес навчання українських пілотів на західні винищувачі F-16 відбувається “на високій швидкості”, а Нідерланди готуються до передачі цих літаків Україні.

Про це розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови із журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Рютте, який очолює країну, що є лідером в авіаційній коаліції, каже, що намагатимуться поставити Україні винищувачі F-16 якомога швидше.

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– Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини, – сказав він в коментарі для Радіо Свобода.

Водночас очільник нідерландського уряду не став називати точну кількість винищувачів, які його країна планує поставити Україні, втім це має бути щонайменше 24 літаки.

– Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але – не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими, – сказав Марк Рютте.

Щодо підготовки українських льотчиків, нідерландський прем’єр каже, що темпи їх навчання “відбуваються на високих швидкостях“, а самі ж F-16 готуються до передачі, сказав він у коментарі DW.

Разом з тим, Рютте не став називати точну дату поставок винищувачів Україні.

Нагадаємо, на тижні, що минає, відбулось 19-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Під час зустрічі партнери України, зокрема, розповіли про процес щодо підготовки льотчиків ЗСУ та поставок Україні винищувачів.

Тоді міністр оборони України Рустем Умєров теж казав, що передача літаків F-16 “йде за графіком”, згідно із домовленостями, які Київ має з партнерами.

Зазначимо, що Данія та Нідерланди є найбільшими донорами винищувачів F-16 для України. Згодом про наміри допомогти у цьому питанні заявили Норвегія та Бельгія.

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