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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Два Су-34 та один Су-35 знищено вранці 17 лютого – Сирський

Су-34, літак Су-34
Фото: Getty Images

Уранці 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили відразу три російські літаки – два Су-34 та один Су-35.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Знищення двох Су-34 та одного Су-35 вранці 17 лютого: деталі

Знищення двох Су-34 та одного Су-35 вранці 17 лютого відбулось на Східному напрямку.

Зараз дивляться

Повітряні сили Збройних сил України приземлили відразу три ворожі літаки, коли ті завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

– Дякую за роботу! – подякував українським військовим за блискучу операцію зі знищення двох Су-34 та одного Су-35 головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Літакопад в армії РФ

Нагадаємо, що справжній літакопад в армії РФ фіксувався наприкінці грудня 2023 року.

Тоді 22 грудня на Південному напрямку Сили оборони України збили відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Ще один Су-34 українські зенітники приземлили на Маріупольському напрямку 24 грудня.

Того ж дня над акваторією Чорного моря було ліквідовано Су-30СМ.

Відразу після цього й українські офіційні особи, й іноземні аналітики відзначили відчутне зниження темпів операцій армії РФ на східному (лівому) березі Херсонської області.

Після Нового року РФ продовжила втрачати літаки.

Так, уночі проти 4 січня винищувач-бомбардувальник Су-34 згорів на аеродромі Шагол у російському Челябінську.

А 29 січня українські захисники збили Су-34 в небі над Луганською областю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Війна в Україні, військовий літак, Літаки, літаки РФ, Олександр Сирський, Повітряні сили України
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