Два Су-34 та один Су-35 знищено вранці 17 лютого – Сирський
Уранці 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили відразу три російські літаки – два Су-34 та один Су-35.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Знищення двох Су-34 та одного Су-35 вранці 17 лютого: деталі
Знищення двох Су-34 та одного Су-35 вранці 17 лютого відбулось на Східному напрямку.
Повітряні сили Збройних сил України приземлили відразу три ворожі літаки, коли ті завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.
– Дякую за роботу! – подякував українським військовим за блискучу операцію зі знищення двох Су-34 та одного Су-35 головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Літакопад в армії РФ
Нагадаємо, що справжній літакопад в армії РФ фіксувався наприкінці грудня 2023 року.
Тоді 22 грудня на Південному напрямку Сили оборони України збили відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Ще один Су-34 українські зенітники приземлили на Маріупольському напрямку 24 грудня.
Того ж дня над акваторією Чорного моря було ліквідовано Су-30СМ.
Відразу після цього й українські офіційні особи, й іноземні аналітики відзначили відчутне зниження темпів операцій армії РФ на східному (лівому) березі Херсонської області.
Після Нового року РФ продовжила втрачати літаки.
Так, уночі проти 4 січня винищувач-бомбардувальник Су-34 згорів на аеродромі Шагол у російському Челябінську.
А 29 січня українські захисники збили Су-34 в небі над Луганською областю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Головнокомандувач ЗСУ