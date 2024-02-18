Зранку ЗСУ на східному напрямку збили ворожий бомбардувальник Су-34

Сьогодні зранку, близько 06:00, наші захисники неба приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Сталося це на східному напрямку.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 18 лютого окупаційна армія атакувала Україну шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Донецької області, трьома крилатими ракетами Х-22 із Воронезької області, та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Запорізької області.

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Крім того, ворог запустив 14 ударних безпілотників типу Shahed із Приморсько-Ахтарська Курської області.

У межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей в результаті бойової роботи збито 12 Шахедів та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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