Мобілізація офіцерів запасу: як це відбувається

У 2024 році в Україні триває дія воєнного стану та проходить загальна мобілізація. Про особливості призову офіцерів запасу в Україні, їхні права та обов’язки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Офіцер запасу: що це за звання

Офіцером запасу може стати громадянин України, який відповідає таким умовам:

має диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня,

закінчив курс підготовки офіцерів запасу,

склав установлений іспит після закінчення курсу,

пройшов атестацію до офіцерського складу.

Відповідно до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу, такі українці отримують первинне військове звання офіцера запасу і є військовозобов’язаними.

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Військове навчання майбутніх офіцерів запасу проводиться за програмою підготовки у вишах та в їхніх військових навчальних підрозділах. Така підготовка міститься в навчальних планах навчального закладу як окрема дисципліна для студентів.

Що відомо про мобілізацію офіцерів запасу

Відповідно до українського законодавства, мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни країни. Відповідно, офіцери запасу також можуть бути мобілізовані, оскільки мають такий статус.

Під час оголошеної загальної мобілізації офіцери запасу зобов’язані прибути до ТЦК і СП, щоб:

оновити військово-облікові дані,

пройти медогляд,

отримати направлення на підготовку для вдосконалення військової спеціальності.

Також офіцери запасу не можуть змінювати своє місце проживання, не повідомивши і не отримавши дозвіл керівника територіального ТЦК і СП.

Якщо оголошено воєнний стан, офіцерів запасу мобілізують на загальних підставах. Однак під час дії воєнного стану таких офіцерів можуть мобілізувати не лише за спеціальностями, зафіксованими у військово-облікових документах. Також їх можуть призначити і на нижчу посаду.

Хто з офіцерів запасу не підлягає мобілізації

Оскільки офіцери запасу вважаються військовозобов’язаними, на них поширюються всі правила Закону про мобілізацію, які зазначені у ст.№23. Відповідно, вони можуть отримати відстрочку від призову, якщо мають:

інвалідність або статус тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я;

бронь від організації, де працюють;

дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи за умови, що вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних (відповідно до закону) їх утримувати;

родичів, які потребують їхнього догляду;

статус багатодітних тощо.

Як відбувається мобілізація офіцерів запасу

Офіцерів запасу можуть призвати до військової служби після визнання обмежено або повністю придатним військово-лікарською комісією. Обмежена придатність впливає на вид діяльності та місце проходження військової служби.

Отримавши мобілізаційне розпорядження, такий офіцер має самостійно прибути на збірний пункт протягом зазначеного часу. Неявка за мобілізаційним розпорядженням може стати причиною притягнення порушника до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.

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