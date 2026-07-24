Європейський Союз запровадив санкції проти помічника російського диктатора Володимира Путіна та голови делегації РФ на переговорах з Україною Володимира Мединського.

Обмеження увійшли до 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

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Санкції ЄС проти Мединського: деталі

У поясненні до санкційного списку ЄС зазначає, що Мединський є давнім помічником Путіна, російським істориком та однією з ключових фігур кремлівської пропаганди. У 2025 році він очолював російську делегацію на переговорах між Росією та Україною в Туреччині.

У Брюсселі наголошують, що Мединський є автором підручників, у яких Україну представляють як частину так званого “російського світу”. Також він публічно підтримував повномасштабну війну Росії проти України та заперечував факти незаконної депортації українських дітей.

У Євросоюзі заявили, що своїми діями та публічними заявами Мединський підтримує політику Кремля, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також сприяє інформаційним маніпуляціям і втручанню, спрямованим проти України.

Разом із Мединським до нового санкційного списку потрапили президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі та президент Олімпійського комітету РФ Станіслав Поздняков.

Чим відомий Володимир Мединський

Володимир Мединський неодноразово представляв Росію на переговорах з Україною. Зокрема, він очолював російську делегацію під час переговорного процесу у Туреччині, а також брав участь в інших дипломатичних контактах між Києвом і Москвою.

Під час переговорів Мединський неодноразово робив резонансні історичні заяви, намагаючись виправдати російську агресію та просуваючи кремлівські наративи про “історичну єдність” України та Росії.

Відомо також, що Мединський народився на Черкащині, однак згодом переїхав до Росії, став депутатом Державної думи від партії Єдина Росія та одним із найбільш публічних ідеологів Кремля. Він багато років бере участь у формуванні російської державної пропаганди та інформаційної політики.

Нагадаємо, 23 липня ЄС затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії через війну проти України.

Нові обмеження охоплюють 218 позицій: 48 фізичних осіб та 170 організацій.

Під санкції потрапили понад 100 банків і криптовалютних операторів, понад 40 суден “тіньового флоту” РФ.

Раніше стало відомо, що постійні представники країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти Росії.

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