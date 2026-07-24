У ніч проти 24 липня російські війська атакували Одеську область ракетами та ударними безпілотниками.

Водночас безпілотники атакували кілька об’єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях. У Кірові під удар потрапив завод Авітек, який виробляє компоненти для російських ракет і комплексів Тор.

Про пожежі та зупинення роботи також повідомляли на логістичних об’єктах Wildberries у Сімферополі та поблизу Санкт-Петербурга.

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Серед інших подій — пропозиція Польщі налагодити спільне зі США та Україною виробництво ракет до Patriot, підготовка нового санкційного законопроєкту в Сенаті США та можлива зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Про головні події ночі та ранку 24 липня — читайте далі.

Атака на Одеську область

У ніч проти 24 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Основного удару зазнав житловий сектор. Внаслідок влучань пошкоджено дах багатоквартирного будинку, зруйновано одну приватну оселю та пошкоджено ще вісім домоволодінь.

Також руйнувань зазнали фасад і вікна двоповерхової будівлі, понівечено шість легкових автомобілів.

Під ударом опинилася й територія одного з промислових підприємств. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих і значних руйнувань.

Унаслідок атаки постраждали 40-річна жінка та чотирирічний хлопчик. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація попередньо не знадобилася.

Пожежі, які виникли після влучань, ліквідували рятувальники.

Удар по заводу Авітек у Кірові

Вранці 24 липня вибухи пролунали у російському Кірові. За даними OSINT-аналітиків, під удар потрапило Вятське машинобудівне підприємство Авітек.

Після атаки на території заводу виникла масштабна пожежа. Очевидці публікували кадри густого чорного диму над підприємством.

Авітек входить до російського оборонно-промислового комплексу. Завод виробляє зенітні керовані ракети, ракети-мішені, комплектуючі для авіації, катапультні крісла, вантажопідйомні системи та інше військове обладнання.

Підприємство також бере участь у виробництві зенітних ракетних комплексів Тор та має повний цикл виготовлення продукції — від обробки металу до складання і випробувань.

Інформація про масштаби пошкоджень і можливу зупинку виробництва уточнюється.

Атаки на логістичні центри Wildberries

У ніч проти 24 липня безпілотники атакували щонайменше три логістичні об’єкти Wildberries — в окупованому Сімферополі, Новосаратівці Ленінградської області та Санкт-Петербурзі.

У Сімферополі після атаки повідомляли про масштабну пожежу на території сортувального центру. Компанія підтвердила евакуацію працівників, однак не розкрила інформацію про можливі пошкодження.

Ще одна значна пожежа виникла на складі Wildberries у селі Новосаратівка поблизу Санкт-Петербурга. Об’єкт розташований у великому логістичному парку Уткіна Заводь, де працюють також інші компанії.

Крім того, Wildberries тимчасово припинила роботу логістичного комплексу Шушари у Санкт-Петербурзі. Цей хаб обслуговує місто, Ленінградську область та інші регіони північного заходу Росії.

Польща запропонувала спільне виробництво ракет Patriot

Польща запропонувала Сполученим Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Йдеться про тристоронній формат співпраці між США, Україною та Польщею. Виробничі потужності пропонують розмістити на польській території з міркувань безпеки.

За словами заступниці міністра національної оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької, цю пропозицію представили під час переговорів у Пентагоні та Державному департаменті США.

Варшава також хоче створити у Польщі регіональний сервісний центр для обслуговування систем Patriot.

Окрім цього, сторони обговорили збільшення американської військової присутності у Польщі та нову кредитну лінію на $4 млрд для закупівлі озброєння у США.

Сенат США готує нові санкції проти Росії

Сенат США може вже наступного тижня розглянути двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії.

Документ має понад 60 співавторів і після доопрацювання отримав підтримку частини демократів та республіканців.

Максимальний розмір запропонованих вторинних мит зменшили з 500% до 100%. Їх зможуть застосовувати до обмеженої кількості країн, які продовжують економічну співпрацю з Росією.

На вимогу президента США Дональда Трампа до законопроєкту також додали положення про продовження санкцій проти Ірану.

Остаточну дату голосування ще мають погодити лідери обох партій у Сенаті.

Можлива зустріч Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати США та зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

За даними медіа, поїздка може відбутися 28 липня. Зеленський планує взяти участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Підготовка зустрічі з Трампом триває, однак її формат ще не визначений. Розглядають кілька варіантів — короткі переговори під час церемонії, приватну бесіду або окремий візит до Білого дому.

Офіційно Офіс президента України та Білий дім цю інформацію поки не коментували.

Україна працює над 22-м пакетом санкцій проти РФ

Україна вже розпочала підготовку пропозицій до 22-го пакета санкцій проти Росії.

До нього планують включити матеріали та докази причетності російських посадовців і структур до викрадення українських дітей.

Окремі обмеження можуть запровадити проти осіб, які братимуть участь в організації російських виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Новий пакет також має містити великий фінансовий блок, обмеження проти російського військово-промислового комплексу та заходи для припинення постачання західних компонентів до РФ.

Крім того, Україна пропонує заборонити в’їзд до ЄС російським військовим, які брали участь у війні проти України. Очікується, що робота над пакетом триватиме до кінця жовтня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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