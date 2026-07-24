Колишній тренер Ліверпуля та дортмундської Боруссії Юрген Клопп очолить збірну Німеччини. Про призначення мають оголосити у п’ятницю, 24 липня.

Про це повідомляє AP News та футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Юрген Клопп очолить збірну Німеччини

На посаді тренера збірної Німеччини Клопп замінить Юліана Нагельсманна, який подав у відставку після поразки Бундестім у серії пенальті від Парагваю в 1/16 фіналу ЧС-2026.

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Для Клоппа це буде перша тренерська робота після того, як він залишив Ліверпуль у 2024 році.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що його контракт діятиме до чемпіонату Європи 2028 року та чемпіонату світу 2030 року.

Jürgen Klopp has signed his contract as new Germany head coach, today is the day for the official confirmation and unveiling. Here we go, never in doubt: Klopp until July 2030, set to be announced. pic.twitter.com/Vt4Iqdjpu3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Збірна Німеччини не вигравала жодного матчу плейоф на жодному чемпіонаті світу після завоювання нею титулу у 2014 році.

Повідомлялося, що Клопп провів переговори з представниками німецької федерації у Нью-Йорку, де працював телевізійним експертом під час чемпіонату світу. 11 липня федерація повідомила, що сторони досягли згоди щодо “основних ключових пунктів” контракту.

Після відходу з Ліверпуля Юрген Клопп очолював глобальний напрямок футболу в мережі Red Bull по всьому світу. Цього місяця він заявив, що відчуває себе “зарядженим енергією” і готовим до нової тренерської роботи.

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