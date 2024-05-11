Бої на Харківщині й збиття російського Су-25: новини 11 травня

Російські війська не припиняють атаки по містах України, продовжують здійснювати наступ у Харківській області. Українські захисники збили російський літак Су-25 у Донецькій області.

Велика Британія оголосила про передання найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні, до якого увійшли боєприпаси, ракети та броньовані машини.

У Росії та на окупованій території Луганської області України безпілотники атакували нафтопереробні заводи та нафтобази.

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Що відбулося в Україні та світі за добу 11 травня 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Ракетний удар по передмістю Сум

Вдень 11 травня російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Сум, внаслідок чого загинула людина.

За інформацією Сумської ОВА, армія РФ атакувала інфраструктуру передмістя обласного центру.

Через ракетний удар загинула жінка 1987 року народження. Вона дістала множинні поранення, які несумісні з життям.

Наступ у Харківській області

Сили оборони України намагаються зірвати російський наступ у Харківській області, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин.

За його словами, зараз сіра зона у Харківській області не розширюється. Українські військові мають завдання – не допустити подальшого просування на регіон.

Увага України зосереджена на фронті в тих районах, де зараз залишається найбільше ризиків російських наступальних дій, наголосив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що оборонні операції тривають у Харківській області. У районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище та Плетенівка українські воїни вже другу добу ведуть контрударні дії.

Збиття російського Су-25

Українські зенітники знищили російський броньований штурмовик Су-25 у Донецькій області, повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Це вже другий збитий літак Су-25 за останній тиждень. Кілька днів тому українські воїни з цієї ж 110 ОМБр знищили ще один російський Су-25 на Донеччині.

Військова допомога від Британії

Велика Британія передасть найбільший в історії пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн фунтів стерлінгів (близько $617 млн).

Цей пакет був анонсований ще у квітні. За інформацією Міністерства оборони Британії, Україні передадуть життєво важливе обладнання, крім фінансування потреб ЗСУ.

До пакету військової допомоги Україні увійдуть чотири млн боєприпасів, понад 1,6 тис. ракет, 400 транспортних засобів, серед яких є 160 броньованих машин Husky.

Атаки по НПЗ в окупації та Росії

У ніч на 11 травня на тимчасово окупованій території Луганської області у місті Ровеньки прогриміли потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа на нафтобазі.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що після загорання на нафтобазі не залишилося запасів пального. За його словами, окупантам стане важче заправляти військову техніку.

У цю ж ніч українські дрони ГУР атакували нафтопереробний завод Лукойлу на території Волгоградської області РФ.

За даними джерела в українських спецслужбах, пошкоджено установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6, кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників, а також димова труба печі П-1.

ТОВ Лукойл-Волгограднефтепереробка є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі у Росії.

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