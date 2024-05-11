Сіра зона у Харківській області не розширюється – Сили оборони мають завдання зірвати російський наступ на область.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин.

Бої на Харківщині

За словами військового, на Слобожанському напрямку зранку Сили оборони відбили дев’ять атак російського ворога. Це райони населених пунктів: Стрілеча, Красне, Мороховець, Лук’янці, Огірцеве і Плетенівка Харківської області.

Зараз перед українськими Силами оборони стоїть завдання – зірвати ворожий наступ на область, на тих ділянках тривають оборонні бої.

У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи проти ворога окупанти, зауважив Назар Волошин. Там окупанти застосували піхоту й техніку.

Тривають бої за населені пункти у прикордонні – це Стрілеча, Пильна та Борисівка. А також у районах населених пунктів Олійникове і Огірцеве.

Сіра зона не розширилася

– Наразі противника локалізовано. Сіра зона не розширюється. Однак є питання, щоб його до кінця знищити, повиловлювати в тих лісопосадках, там, де він міг просочитися, заховатися, – заявив Назар Волошин.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що наступальні операції росіян на Харківщині поки що не дають підстав вважати, що ворог піде у масштабний наступ на Харків. Аналітики впевнені, що російське командування такою тактикою хоче відтягнути Сили оборони з інших важливих для окупантів напрямків.

