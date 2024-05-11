У ніч на 11 травня українські дрони атакували нафтопереробний завод Лукойлу у Волгоградській області на території Росії.

Про це повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони у коментарі виданням Укрінформ та Суспільне новини.

Атака дронів на Волгоградський НПЗ

– У Росії “гуркотіло”. О 03:45 на Волгоградський НПЗ завітали БпЛА ГУР, – йдеться у заяві.

За словами джерела, дрони української спецслужби завдали удару по Волгоградському НПЗ, який належить ПАТ Лукойл-Волгограднефтепереробка.

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Внаслідок атаки дронів на російський НПЗ пошкоджено установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Поки уточнюється інформація, яких руйнувань завдано цим установкам.

Водночас пошкоджено кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників. Також понівечена димова труба печі П-1.

ТОВ Лукойл-Волгограднефтепереробка – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі на території Росії. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн. НПЗ належить ПАТ Лукойл.

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