Українські дрони атакували НПЗ Лукойлу у Волгоградській області РФ – джерела
У ніч на 11 травня українські дрони атакували нафтопереробний завод Лукойлу у Волгоградській області на території Росії.
Про це повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони у коментарі виданням Укрінформ та Суспільне новини.
Атака дронів на Волгоградський НПЗ
– У Росії “гуркотіло”. О 03:45 на Волгоградський НПЗ завітали БпЛА ГУР, – йдеться у заяві.
За словами джерела, дрони української спецслужби завдали удару по Волгоградському НПЗ, який належить ПАТ Лукойл-Волгограднефтепереробка.
Внаслідок атаки дронів на російський НПЗ пошкоджено установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Поки уточнюється інформація, яких руйнувань завдано цим установкам.
Водночас пошкоджено кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників. Також понівечена димова труба печі П-1.
ТОВ Лукойл-Волгограднефтепереробка – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі на території Росії. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн. НПЗ належить ПАТ Лукойл.