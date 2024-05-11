У Німеччині пропонують застосовувати ППО країн НАТО для захисту України від атак РФ

Низка політичних партій Німеччини розглядає можливість захисту частини України від російських атак системами ППО, встановленими у сусідніх країнах у складі НАТО.

Йдеться про Румунію та Польщу.

Таку перспективу пропонують депутати Вільної демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу та партії Союз 90/Зелені.

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Як повідомляє німецька газета FAZ від 11 травня, ініціатива захисту західних і південних частин української території з країн НАТО належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На їхню думку, це дозволить створити зону безпеки на українському кордоні до 70 км завширшки.

Також цей крок помітно розвантажить роботу ППО у фронтовій зоні у самій Україні.

Захист України з країн НАТО

Таку можливість раніше коментував і глава МЗС Дмитро Кулеба.

Дипломат стверджує, що Київ розглядає будь-які способи оборони від регулярних обстрілів росіян, у тому числі і ЗРК Patriot, які встановлені на території сусідньої Польщі.

Джерело : Deutsche Welle

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