Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Біографія
Олександр Кубраков: біографія колишнього віцепрем’єра-міністра інфраструктури
Інфографіка
В Україні зростуть штрафи за ухилення від мобілізації: ВР ухвалила законопроєкт
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Відсік голову кухонним ножем: на Київщині чоловік жорстоко вбив та розчленував сина
Світ
Потребує перевірки
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Німеччині пропонують застосовувати ППО країн НАТО для захисту України від атак РФ

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Низка політичних партій Німеччини розглядає можливість захисту частини України від російських атак системами ППО, встановленими у сусідніх країнах у складі НАТО.

Йдеться про Румунію та Польщу.

Таку перспективу пропонують депутати Вільної демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу та партії Союз 90/Зелені.

Зараз дивляться

Як повідомляє німецька газета FAZ від 11 травня, ініціатива захисту західних і південних частин української території з країн НАТО належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На їхню думку, це дозволить створити зону безпеки на українському кордоні до 70 км завширшки.

Також цей крок помітно розвантажить роботу ППО у фронтовій зоні у самій Україні.

Захист України з країн НАТО

Таку можливість раніше коментував і глава МЗС Дмитро Кулеба.

Дипломат стверджує, що Київ розглядає будь-які способи оборони від регулярних обстрілів росіян, у тому числі і ЗРК Patriot, які встановлені на території сусідньої Польщі.

Читайте також
Розпочато тотальну гібридну війну: в НАТО спрогнозували, чи нападе Росія
Мірча Джоане

Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, обстріл, Україна-Німеччина, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Україні можуть збільшити тарифи на електрику: в Міненерго пояснили причини
Світло, електрика
У Харкові було чутно вибухи: зафіксовано приліт у передмісті
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Обстріл Вовчанської громади: РФ запустила понад 20 КАБів, загинуло двоє людей
Обстріл Вовчанська 11 травня – є жертви та постраждалі
Бої на Харківщині й збиття російського Су-25: новини 11 травня
Що сталося в Україні та світі: головні новини за 11 травня 2024 року
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь