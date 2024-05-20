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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Вовчанську ЗСУ контролюють 60% міста, окупанти продовжують штурми – ОВА

військовий ЗСУ
Фото: Depositphotos

Сили оборони наразі контролюють 60% міста Вовчанськ на Харківщині, де росіяни розпочали свій наступ. Окупанти не припиняють штурми українських позицій на півночі області.

Про це розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону Єдині новини.

Яка ситуація на Харківщині

Семенуха повідомив, що у Харківській області тривають безперервні ворожі обстріли. Окупанти продовжують штурмові дії, зосередившись на напрямках населених пунктів Липці та лівому й правому флангу Вовчанська.

Зараз дивляться

— Щойно маємо декілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, відкинути Сили оборони, місто приблизно на 60% контролюють ЗСУ, тобто штурми не припиняються, – зазначив Семенуха.

За його словами, зранку 20 травня бойові дії були на Куп’янському напрямку. На окремих ділянках ЗСУ проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій.

Крім того, безперервно йдуть обстріли прикордоння – це Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони. Він зазначив, що росіяни обстрілюють область усім, але найбільше Харківщина потерпає від обстрілів російських Су-34, Су-35, які КАБами б’ють по всьому прикордонню.

Що відбувається у Вовчанську

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську лінія фронту станом на 20 травня проходить по річці Вовча.

За його словами, лінія фронту після російського вторгнення 10 травня на півночі регіону вже стабілізована.

— Зараз наші військові продовжують бойові дії за саме місто Вовчанськ, де фактично лінія фронту проходить по річці Вовча. Там окупанти намагаються просуватись, однак успіхів не мають. І навпаки, наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею в цьому населеному пункті, – сказав він.

Синєгубов додав, що план щодо швидкого захоплення території півночі нашої області у ворога не вдався завдяки ефективним діям наших військових.

Вовчанськ на карті

Ситуація у Вовчанську: в ОВА розповіли, де проходить лінія фронту у місті

Скриншот: Google Maps

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ на 817-ту добу повномасштабної війни перевищили 493 тис.

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Війна в Україні, Вовчанськ, Харківська область
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