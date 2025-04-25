Проблеми в енергетиці можуть спричинити підвищення комунальних тарифів — НБУ

Скасування часткового мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги, який нині діє в Україні, може відбутися через проблеми в енергетиці. Про це стало відомо з інфляційного звіту, розміщеного на сайті Національного банку України.

– Очікується, що поточного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не будуть переглядатися, – йдеться у документі.

Зміни наступного року

Нацбанк зазначає, що коригування тарифів може відбутися, зокрема, через фіскальну консолідацію. Ймовірно, зміни будуть відчутні вже наступного року.

– Зокрема, передбачається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року, – повідомляє НБУ.

Як зазначає Нацбанк, невизначеність щодо термінів та величини коригування тарифів є суттєвим ризиком у прогнозі інфляції.

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Що таке частковий мораторій

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення вартості деяких послуг. Йдеться про тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Водночас мораторій не стосується електроенергії та холодної води.

Джерело : НБУ

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