Понад 100 дронів за ніч: Зеленський закликав до тиску на РФ та додаткових санкцій
Президент Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку РФ по українських містах. За його словами, тільки за ніч на 30 квітня ворог випустив понад 100 ударних дронів, а з початку тижня їх було вже 375. Більшість із них – іранські дрони Shahed.
Зеленський відреагував на нічну атаку дронів на Україну
Найбільше постраждав Харків. Там було дві хвилі ударів, унаслідок яких поранено понад 45 осіб, серед них – двоє дітей. Зеленський повідомив, що наймолодшому з постраждалих лише п’ять років.
Унаслідок атаки дронів по Харкову було пошкоджено багатоквартирні будинки, лікарню, школу. Загалом постраждали 13 цивільних локацій у місті.
– У Дніпрі, на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура, – повідомив президент.
У Добропіллі ворожий удар прийшовся по будівлі шахти. Унаслідок цього було пошкоджено автобуси та легкові авто. Є один поранений.
– Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим, – наголосив Зеленський.
Він також подякував усім, хто підтримує Україну та її громадян – за санкції проти РФ і нові оборонні пакети.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Володимир Зеленський