РФ атакувала Україну 150 дронами: скільки БпЛА ліквідовано

Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 150 дронами.

Атака на Україну 2 травня: що відомо

Атака на Україну почалася ще о 21:30 1 травня та тривала до сьомої ранку 2 травня.

За цей час армія РФ запустила півтори сотні ударних безпілотників та дронів-імітаторів інших типів із російських Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

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Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів).

Ліквідували їх на Сході, Півдні та в Центрі України.

62 БпЛА-імітатори були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: 128 ОБр СТрО

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