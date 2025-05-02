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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала Україну 150 дронами: скільки БпЛА ліквідовано

ППО

Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 150 дронами.

Атака на Україну 2 травня: що відомо

Атака на Україну почалася ще о 21:30 1 травня та тривала до сьомої ранку 2 травня.

За цей час армія РФ запустила півтори сотні ударних безпілотників та дронів-імітаторів інших типів із російських Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Зараз дивляться

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів).

Ліквідували їх на Сході, Півдні та в Центрі України.

62 БпЛА-імітатори були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: 128 ОБр СТрО

Shahed, атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Шахеди
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