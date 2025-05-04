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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський: Росія просить тишу на 9 травня, але щодня цинічно атакує мирні міста

Дрім Таун
Фото: Нацполіція

За останній тиждень російські військові застосували понад 1 180 ударних дронів, 1 360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю, 4 травня.

Зеленський про російські атаки

– Росіяни просять тиші на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня, – наголосив він.

Зеленський зазначив, що цієї ночі масовані атаки дронів і бомбування знову накрили мирні міста.

Зараз дивляться

У Києві рятувальники всю ніч гасили пожежі у спальних районах, постраждали будинки, машини, є поранені діти та дорослі.

Вогонь спалахнув і в Черкасах, де горів гуртожиток.

Шахеди били по Харківщині, Миколаївщині, Київщині, а вже зранку КАБи вгатили по Донеччині та Сумщині. За одну ніч – 165 дронів, більшість із яких були іранського виробництва.

Президент зауважив: Україна готова до припинення вогню з будь-якого дня, щонайменше на місяць. Він наголосив, що перемир’я не повинне залежати від російських свят, а має бути щоденним і реальним.

– Якщо тиша – то щодня. Якщо припинення вогню – то не на їхні свята, а на кожен день, – наголосив він.

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Київ у ніч на 4 травня пошкоджено торгівельно-розважальний центр Dream (колишній Dream Town), розташований в Оболонському районі Києва.

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атака дронами, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Ракетні удари Росії
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