Реєстрація на ЄВІ 2025: коли почнеться та де зареєструватися

ЄВІ (єдиний вступний іспит) — це форма вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської), яку проходять вступники до магістратури на основі раніше здобутої вищої освіти (бакалавра, магістра або спеціаліста). ЄВІ проводиться за процедурою, аналогічною зовнішньому незалежному оцінюванню.

Факти ICTV дізнавалися, коли розпочинається реєстрація на ЄВІ у 2025 році.

Реєстрація на ЄВІ 2025: коли починається

Згідно з Календарним планом проведення вступних випробувань до магістратури у 2025 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 лютого 2025 року № 201, тестування проходитиме у дві окремі сесії:

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Основна сесія відбудеться з 21 червня до 12 липня.

Додаткова сесія триватиме з 29 липня до 18 серпня.

Цим же наказом визначено два періоди для реєстрації на ЄВІ для вступу та/або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Дати реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ:

Основна реєстрація триватиме з 2 до 23 травня включно. Реєстрацію на ЄВІ здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Учасники, які пройдуть реєстрацію, отримають екзаменаційні листки, в яких буде вказано персональні дані для доступу до їхніх інформаційних сторінок (Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури).

Додаткова реєстрація відбудеться 16 та 17 червня і передбачена для тих, хто не встиг зареєструватися під час основного етапу.

Для учасників основної сесії до 12 червня в особистих кабінетах буде розміщено запрошення-перепустки, де зазначено точну дату, час і місце тестування. Для учасників додаткової сесії такі запрошення з’являться до 26 липня.

Результати основної сесії, подані за шкалою від 100 до 200 балів, будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників до 18 липня, а результати додаткової сесії — до 22 серпня.

Джерело : УЦОЯО

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