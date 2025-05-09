До Львова прибули Кая Каллас та глави МЗС держав Європи: що відомо

До Львова прибула віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас та міністри закордонних справ низки європейських держав.

Про це повідомила Кая Каллас у соцмережі X.

Візит Каї Каллас до України

Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань на Личаківському цвинтарі, де поховані українські воїни. Разом із главами МЗС на місці були прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міський голова Львова Андрій Садовий.

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– Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Тому що в родині і радощі, і труднощі – спільні. Разом з міністрами закордонних справ ми стоїмо разом з Україною за міцний мир. За майбутнє, в яке ми віримо, – наголосила віцепрезидентка Єврокомісії.

Today, we celebrate Europe Day with Ukraine and its people.

Because in a family, both joys and hardships are shared. Together with Foreign Ministers, we stand united with Ukraine for a lasting peace. For the future we believe in. pic.twitter.com/10QOs96vZu — Kaja Kallas (@kajakallas) May 9, 2025

Кая Каллас раніше заявляла, що “остаточне політичне схвалення” трибуналу для кремлівського диктатора Володимира Путіна відбудеться у Львові 9 травня.

– Безкарності не буде, – заявила вона.

Візит очільників МЗС країн Європи

Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини Йоганн Вадефуль напередодні прибув в Україну зі своїм першим візитом. Він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

За словами Йоганна Вадефуля (ХДС), Німеччина й надалі залишатиметься одним із найвідданіших прихильників України.

На неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові міністри хочуть оголосити про виділення €1 млрд українській військовій промисловості, повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Своєю чергою Вадефуль заявив, що з’ясує, що саме потрібно Україні, пише Tagesschau.

– Ми зробимо те, що необхідно, і робитимемо це стільки, скільки необхідно, допоки Росія не усвідомить, що ця війна повинна припинитися, що вона повинна сісти за стіл переговорів і що вона повинна тепер швидко й послідовно дотримуватися режиму припинення вогню, – наголосив новий міністр закордонних справ Німеччини.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після вшанування пам’яті захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні, наголосив, що Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Він також подякував високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам та дипломатам за непохитну підтримку українського народу.

Фото: Кая Каллас

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