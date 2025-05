До Львова прибули Кая Каллас та глави МЗС держав Європи: що відомо

До Львова прибула віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас та міністри закордонних справ низки європейських держав.

Про це повідомила Кая Каллас у соцмережі X.

Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань на Личаківському цвинтарі, де поховані українські воїни. Разом із главами МЗС на місці були прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міський голова Львова Андрій Садовий.

– Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Тому що в родині і радощі, і труднощі – спільні. Разом з міністрами закордонних справ ми стоїмо разом з Україною за міцний мир. За майбутнє, в яке ми віримо, – наголосила віцепрезидентка Єврокомісії.

Today, we celebrate Europe Day with Ukraine and its people.

Because in a family, both joys and hardships are shared.

Together with Foreign Ministers, we stand united with Ukraine for a lasting peace. For the future we believe in. pic.twitter.com/10QOs96vZu

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 9, 2025