Норвегія продовжить ще на рік угоду з ЄС про медичну евакуацію з України

Уряд Норвегії ухвалив рішення продовжити угоду з ЄС про евакуаціюукраїнських пацієнтів до 31 березня 2026 року. Крім транспорту для медичної евакуації, країна надає експертну допомогу і постачання медичного обладнання, медикаментів та іншої матеріальної допомоги.

– Норвезькі служби охорони здоров’я виконали колосальну роботу, допомагаючи більш ніж 450 українським пацієнтам, які пройшли лікування в Норвегії, – сказав міністр охорони здоров’я і соціальних служб Ян Крістіан Вестре.

Історія евакуації

Норвегія почала перевозити українських пацієнтів навесні 2022 року. Із серпня 2022 року здійснюються регулярні щотижневі рейси для евакуації українських пацієнтів до країн Європи через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

Європейська комісія охарактеризувала зусилля Норвегії як наріжний камінь європейської підтримки медичної евакуації для України. У багатьох країнах є доступні потужності лікарень, але немає коштів для транспортування пацієнтів.

Зараз дивляться

Співпраця Норвегії з ЄС допомагає забезпечити більш скоординоване і більш раціональне використання лікарняних потужностей в Європі, що в свою чергу знижує навантаження на служби охорони здоров’я в Україні.

Перспектива і витрати

Близько 2 400 пацієнтів було перевезено до Норвегії та інших європейських країн повітряним коридором. Понад 450 пацієнтів отримали медичну допомогу в Норвегії.

Угода з ЄС про повітряний транспорт Medevac мала бути укладена у квітні 2025 року, але тепер продовжена до 31 березня 2026 року.

Витрати, пов’язані з продовженням операції, оцінюються приблизно в 150 мільйонів норвезьких крон і фінансуватимуться в рамках Програми підтримки Нансена для України.

Джерело: Уряд Норвегії

Фото: МОЗ

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