Зеленський: з 12 травня очікуємо на повне й безумовне припинення вогню

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна готова до повного й безумовного припинення вогню вже з 12 травня. За його словами, перемир’я необхідне, щоб дати дипломатії шанс наблизити мир.

Україні потрібне повне і безумовне припинення війни

Зеленський заявив, що Україна очікує на припинення вогню від завтрашнього дня – пропозиція уже на столі.

– Повне й безумовне припинення вогню, тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії, – зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що завершення війни є неминучим – вбивства мають припинитися. Однак він наголосив на готовності українських сил реагувати дзеркально, щоб це було справедливо.

Зараз дивляться

Президент також згадав про сигнали з боку міжнародних партнерів, які готові посилювати санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від запропонованого перемир’я.

– Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів, – додав Зеленський.

Глава держави повідомив, що 15 травня перебуватиме в Туреччині і готовий до особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Зеленський наголосив, що сподівається на відповідальну позицію Путіна та відсутність нових відмовок.

– Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, – наголосив президент.

Президент подякував світовим лідерам

У зверненні Зеленський також подякував лідерам іноземних держав за підтримку України та участь у безпекових переговорах. Президент повідомив, що провів розмови з президентами Франції та Фінляндії.

– Сьогодні я спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном – Еммануелю, дякую за підтримку! Спілкувався з президентом Фінляндії Стуббом – Александер, дякую! – сказав він.

Зеленський також висловив подяку прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску та іншим лідерам, які відвідали Київ або долучились до перемовин онлайн.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп опублікував допис у мережі Truth Social, у якому закликав Україну якнайшвидше погодитися на зустріч з Росією, заплановану на 15 травня в Туреччині. За його словами, це потрібно для того, щоб “обговорити можливе завершення кривавої війни”.

Зеленський підтвердив готовність України до тривалого припинення вогню, яке має початися вже завтра, та підкреслив, що очікує Путіна на перемовинах у Туреччині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.