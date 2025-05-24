Нічна атака на Україну: збито 6 балістичних Іскандерів і знешкоджено 245 дронів

Під час нічної атаки на Україну 24 травня Росія застосувала 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, а також 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Масована нічна атака України: результати роботи ППО

Окупанти запустили сьогодні вночі 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога, Єйська, Брянська та ТОТ Криму.

Під ударом балістикою опинилися Київ, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області.

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Повітряну атаку відбивали авіація, зенітники, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 силами протиповітряною оборони у небі над Києвом збито шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23.

Крім того, протягом ночі РФ атакувала 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів із напрямків Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму.

Наразі відомо про знешкодженнн 245 ворожих безпілотників на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

З них 128 – збито вогневими засобами ураження і 117 локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ (без негативних наслідків).

На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька та Запорізька області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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