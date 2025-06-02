Операція Павутина тимчасово обмежить здатність РФ атакувати ракетами і дронами – ISW

Здатність Росії завдавати далекобійних ударів безпілотниками і ракетами може принаймні тимчасово бути обмежена після операції Павутина з використанням українських безпілотників проти російської стратегічної авіації.

Про це у своєму звіті заявили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Стратегічні цілі

Українська операція 1 червня була спрямована на літаки, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні, а також на повітряні системи раннього попередження і керування, які Москва використовує для виявлення українських систем ППО і координації наведення російських винищувачів.

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Нагадаємо, Росія регулярно розгортає літаки Ту-95 і Ту-22М3 для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 і Х59/69 проти України. Збиття російського літака А-50 раніше тимчасово обмежило діяльність російської авіації над Україною, додали вони.

Перерозподіл ППО

Також в ISW відзначили, що операція українських безпілотників 1 червня змусить російських чиновників розглянути можливість перерозподілу російських систем ППО для покриття значно більшої території і, можливо, розгортання мобільних груп ППО, які зможуть швидше реагувати на можливі подібні удари українських дронів в майбутньому.

Аналітики також припустили, що Росії буде складно замінити пошкоджені або знищені під час операції літаки.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію Павутина , в рамках якої завдала ударів по чотирьох російських аеродромах: Біла, Дягілево, Оленья та Іваново.

Джерело: ISW

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