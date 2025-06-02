Серйозний ляпас для РФ: Малюк підсумував результати спецоперації Павутина

Під час спецоперації Павутина 1 червня дрони СБУ атакували чотири військові аеродроми на території Росії. У результаті вдалося поцілити у 41 ворожий літак, серед яких — транспортний А-50 та бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Масована атака на аеродроми РФ

За його словами, СБУ буде робити все можливе, щоб захистити Україну від російських обстрілів.

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– Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив президент України Володимир Зеленський. Він особисто контролював перебіг спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що відплата неминуча, – наголосив Василь Малюк.

Служба безпеки України готувала спецоперацію Павутина понад півтора року. Дрони СБУ атакували відразу чотири військові аеродроми Росії – Бєлая, Дягілево, Оленья та Іваново.

За словами Малюка, завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації – йдеться про 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування. Орієнтовна вартість уражених літаків — понад 7 млрд доларів.

– Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ, – наголосив глава СБУ Василь Малюк.

Як відбувалася спецоперація СБУ Павутина

За словами Василя Малюка, спецоперація Павутина відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з точки зору логістики.

Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, потім – мобільні деревʼяні будиночки. Дрони заховали під дахи будиночків, а самі будиночки розмістили на вантажівках. У потрібний момент дахи будиночків дистанційно відкрили, дрони злетіли та попрямували на ураження бомбардувальників.

Глава СБУ наголосив, що російська військова авіація – це законна ціль для знищення.

– Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки Росія тероризуватиме українців ракетами і Шахедами, – наголошує Василь Малюк.

За його словами, усі співробітники СБУ, залучені до виконання цієї спецоперації, вже давно повернулися до України.

Василь Малюк зауважив, що Україна не дозволить росіянам безкарно і безкінечно бомбити наші міста та вбивати українців: Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі.

Джерело : СБУ

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