Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, созданное в Украине при финансировании Берлина, может поступить на вооружение ВСУ уже через несколько недель.

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Писториус о дальнобойном оружии для ВСУ, финансируемом ФРГ

Глава Минобороны ФРГ напомнил, что во время визита его украинского коллеги Рустема Умерова в Берлин на прошлой неделе удалось договориться, что его страна будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине.

По его словам, таким образом Германия воплощает план, который сейчас актуален как никогда, — наращивать прямые инвестиции в оборонную промышленность Украины.

— “На месте” все происходит еще быстрее, и мощности также есть. Преимущество заключается в том, что уже в этом году можно изготовить значительное количество оружия большой дальности. Первые системы могут быть введены в действие в ВСУ уже через несколько недель, — сказал Писториус.

Также он напомнил о договоренности между Киевом и Берлином относительно дальнейших поставок систем ПВО, вооружения и боеприпасов, а также финансирования ремонта и сотрудничества в сфере спутниковой связи.

