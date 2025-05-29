Окупована ЗАЕС працює на одній лінії живлення, до війни їх було десять – МАГАТЕ

Запорізька АЕС (потужністю 6 ГВт), яку зараз контролюють російські війська, з 7 травня залишається підключеною лише до однієї високовольтної лінії живлення (750 кВ). Останню резервну лінію електропередач напругою 330 кВ було пошкоджено.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

ЗАЕС живить одна лінія електропостачання

Зараз невідомо, коли вдасться відновити зовнішнє електропостачання станції.

Зараз дивляться

– Ситуація з зовнішнім електропостачанням на ЗАЕС залишається надзвичайно нестабільною. Найбільший ядерний об’єкт у Європі наразі покладається лише на одну лінію електропередач для виконання основних функцій ядерної безпеки порівняно з десятьма, які були до військового конфлікту, – наголосив Гроссі.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення станція вже вісім разів повністю втрачала зовнішнє живлення. У більшості випадків його вдавалося відновити протягом одного дня.

Попри це МАГАТЕ повідомило, що за підсумками моніторингу, який проводився на станції минулого тижня, його команда не виявила порушень ядерної безпеки.

Інспекція включала перевірку рівня охолоджувальної води в 12 спринклерних басейнах, а також огляд двох сховищ зі свіжим паливом.

Однак протягом майже всього минулого тижня представники МАГАТЕ фіксували звуки бойових дій, що лунали на різній відстані від об’єкта.

Ситуація на трьох АЕС України

МАГАТЕ надало інформацію про три діючі українські атомні електростанції – Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську.

Згідно з даними агентства, нині три з дев’яти реакторів на цих станціях перебувають у плановому зупиненні для перезавантаження палива та проведення технічного обслуговування.

Нагадаємо, наступного тижня Рафаель Гроссі планує здійснити візит до України та РФ в межах регулярних дипломатичних контактів з обома сторонами.

Як повідомлялося, Росія прокладає нові лінії електропередач на окупованій території півдня України, зокрема з метою приєднання Запорізької АЕС до власної енергосистеми.

Згідно з дослідженням екологічної організації Greenpeace, з початку лютого РФ будує понад 80 кілометрів ЛЕП та опор уздовж Азовського узбережжя – між окупованими Маріуполем і Бердянськом. Цю інформацію підтверджують супутникові знімки, наведені у звіті.

Фото: Укренерго

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