Безпілотник атакував навчальний центр ЗАЕС: це вже третій випадок цього року

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) у своєму звіті повідомили про третю за цей рік атаку безпілотником по навчально-тренувальному центру Запорізької АЕС.

– Команда спостерігачів повідомила про автоматні черги, що збіглися з імовірною атакою безпілотника на навчальний центр, – зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

В агентстві звернули увагу, що навчальний центр уже втретє став мішенню безпілотників.

Атака безпілотника

У Запорізькій АЕС повідомили команді МАГАТЕ, що дрон врізався в дах навчального центру, не спричинивши жодних жертв чи значних пошкоджень. Наразі не відомо, чи врізався дрон безпосередньо в будівлю, чи він упав на споруду після збиття.

Зараз дивляться

Команда МАГАТЕ звернулася з проханням про дозвіл відвідати навчальний центр, оскільки вона мала змогу зробити це після попереднього подібного інциденту у квітні, однак цього разу дозвіл поки що не надали.

Пряма загроза безпеці

– Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велику стурбованість, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, занадто багато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не тільки ЗАЕС. Це має негайно припинитися, – заявив Гроссі.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. ЗАЕС з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Загарбники замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Джерело: МАГАТЕ

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