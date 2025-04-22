Не працюватиме без України – Зеленський про ідею Трампа передати ЗАЕС під контроль США

Запорізька атомна електростанція не зможе відновити роботу без участі українських фахівців. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Для роботи ЗАЕС потрібні українські спеціалісти

– Запорізька станція, я про це, мені здається, говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад, – наголосив глава держави сьогодні на брифінгу.

Президент також звернув увагу на питання безпеки мирного населення, яке проживає в окупованому РФ Енергодарі.

За його словами, Київ відкритий до співпраці зі США щодо відновлення функціонування станції, однак лише за умови, що російські війська залишать її територію.

Зараз дивляться

Раніше президент НАЕК Енергоатом Петро Котін у коментарі для The Guardian говорив, що відновлення роботи окупованої Запорізької АЕС може бути небезпечним через низку серйозних проблем.

Серед них – нестача охолоджувальної води, кваліфікованого персоналу, а також відсутність стабільного електропостачання.

Котін наголосив, що для відновлення безпечної роботи ЗАЕС необхідно, аби Росія повністю вивела війська, територія станції була розмінована і демілітаризована.

Тоді, за його оцінками, перезапуск ЗАЕС українською стороною може зайняти від двох місяців до двох років – за умови, що не виникатимуть нові загрози.

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