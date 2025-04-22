Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
РФ запропонувала “велику” поступку у війні з Україною – Трамп
Ірина Гамалій, редакторка сайту

Не працюватиме без України – Зеленський про ідею Трампа передати ЗАЕС під контроль США

Зеленський
Фото: Офіс президента

Запорізька атомна електростанція не зможе відновити роботу без участі українських фахівців. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Для роботи ЗАЕС потрібні українські спеціалісти

– Запорізька станція, я про це, мені здається, говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад, – наголосив глава держави сьогодні на брифінгу.

Президент також звернув увагу на питання безпеки мирного населення, яке проживає в окупованому РФ Енергодарі.

За його словами, Київ відкритий до співпраці зі США щодо відновлення функціонування станції, однак лише за умови, що російські війська залишать її територію.

Зараз дивляться

Раніше президент НАЕК Енергоатом Петро Котін у коментарі для The Guardian говорив, що відновлення роботи окупованої Запорізької АЕС може бути небезпечним через низку серйозних проблем.

Серед них – нестача охолоджувальної води, кваліфікованого персоналу, а також відсутність стабільного електропостачання.

Котін наголосив, що для відновлення безпечної роботи ЗАЕС необхідно, аби Росія повністю вивела війська, територія станції була розмінована і демілітаризована.

Тоді, за його оцінками, перезапуск ЗАЕС українською стороною може зайняти від двох місяців до двох років – за умови, що не виникатимуть нові загрози.

Читайте також
Україна попросила МАГАТЕ перевірити дані про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС – МЗС
ЗАЕС в Енергодарі

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗАЕС, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь