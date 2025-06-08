РФ просувається до Яблунівки: готує плацдарм для наступу на Костянтинівку

Російські війська активізували бойові дії на Торецькому напрямку, намагаючись закріпити позиції для подальшого наступу.

Ситуація на Торецькому напрямку

Основний удар спрямований у бік населеного пункту Яблунівка.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ Луганськ Дмитро Запорожець.

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– Найактивніше противник себе зараз поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень – приблизно 15–16. На сьогодні він намагається розвивати свій успіх у напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки, – наголосив Запорожець.

За його словами, окупанти активно задіюють ресурси, щоб розбудувати плацдарм для прориву.

Серед тактик – використання мотоциклів для швидкого маневрування та інтенсивне застосування дронів: FPV, на оптоволокні, а також авіаційних КАБів.

В останньому випадку ціллю стають цивільні об’єкти та ймовірні укриття для українських бійців.

– Ворог має можливість застосовувати КАБи по цих населених пунктах, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які ймовірні укриття для позицій Сил оборони, – додав речник.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за 7 червня на фронті відбулося понад 193 бойових зіткнення.

Лише на Торецькому напрямку окупанти провели 15 атак у районі Торецька, Диліївки та Яблунівки.

Видання The Telegraph раніше повідомляло, що Костянтинівка – одна з головних цілей російського літнього наступу.

Місто має стратегічне значення як логістичний центр і є важливою ланкою для постачання українських сил у регіоні.

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