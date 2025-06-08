РФ продвигается к Яблоновке: готовит плацдарм для наступления на Константиновку
Российские войска активизировали боевые действия на Торецком направлении, пытаясь закрепить позиции для дальнейшего наступления.
Ситуация на Торецком направлении
Основной удар направлен в сторону населенного пункта Яблоновка.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ Луганск Дмитрий Запорожец.
– Активнее всего противник себя сейчас ведет на Торецком направлении. Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю – примерно 15–16. Сегодня он пытается развивать свой успех в направлении населенного пункта Яблоновка с целью дальнейших движений в направлении Константиновки, — подчеркнул Запорожец.
По его словам, оккупанты активно задействуют ресурсы, чтобы построить плацдарм для прорыва.
Среди тактик – использование мотоциклов для быстрого маневрирования и интенсивное применение дронов: FPV, на оптоволокне, а также авиационных КАБов.
В последнем случае целью становятся гражданские объекты и вероятные укрытия для украинских бойцов.
– Враг имеет возможность применять КАБы по этим населенным пунктам, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые вероятные укрытия для позиций Сил обороны, – добавил представитель.
По данным Генштаба ВСУ, только за 7 июня на фронте произошло более 193 боевых столкновений.
Только на Торецком направлении оккупанты провели 15 атак в районе Торецка, Дилиевки и Яблоновки.
Издание The Telegraph ранее сообщало, что Константиновка – одна из главных целей российского летнего наступления.
Город имеет стратегическое значение как логистический центр и является важным звеном для снабжения украинских сил в регионе.