РФ продвигается к Яблоновке: готовит плацдарм для наступления на Константиновку

Российские войска активизировали боевые действия на Торецком направлении, пытаясь закрепить позиции для дальнейшего наступления.

Ситуация на Торецком направлении

Основной удар направлен в сторону населенного пункта Яблоновка.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ Луганск Дмитрий Запорожец.

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– Активнее всего противник себя сейчас ведет на Торецком направлении. Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю – примерно 15–16. Сегодня он пытается развивать свой успех в направлении населенного пункта Яблоновка с целью дальнейших движений в направлении Константиновки, — подчеркнул Запорожец.

По его словам, оккупанты активно задействуют ресурсы, чтобы построить плацдарм для прорыва.

Среди тактик – использование мотоциклов для быстрого маневрирования и интенсивное применение дронов: FPV, на оптоволокне, а также авиационных КАБов.

В последнем случае целью становятся гражданские объекты и вероятные укрытия для украинских бойцов.

– Враг имеет возможность применять КАБы по этим населенным пунктам, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые вероятные укрытия для позиций Сил обороны, – добавил представитель.

По данным Генштаба ВСУ, только за 7 июня на фронте произошло более 193 боевых столкновений.

Только на Торецком направлении оккупанты провели 15 атак в районе Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

Издание The Telegraph ранее сообщало, что Константиновка – одна из главных целей российского летнего наступления.

Город имеет стратегическое значение как логистический центр и является важным звеном для снабжения украинских сил в регионе.

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