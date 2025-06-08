Потери РФ на 8 июня: 1120 уничтоженных оккупантов и самолет

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1120 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны армия РФ сократилась на 996 тысяч.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили семь вражеских танков, 11 боевых бронированных машин и более 40 артиллерийских систем.

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За прошедшие сутки на Курском направлении Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35.

Потери РФ в войне на 8 июня 2025 года

личного состава – около 996 150 (+1120) человек,

танков – 10 911 (+7) ед.,

боевых бронированных машин – 22 748 (+11) ед.,

артиллерийских систем – 28 892 (+42) ед.,

РСЗО – 1410 ед.,

средств ПВО – 1183 (+2) ед.,

самолетов – 414 (+1) ед.,

вертолетов – 337 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 651 (+158) ед.,

крылатых ракет – 3315 (+7) ед.,

кораблей/катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 51225 (+146) ед.,

специальной техники – 3911 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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