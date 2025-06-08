Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 8 июня: 1120 уничтоженных оккупантов и самолет
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1120 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны армия РФ сократилась на 996 тысяч.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили семь вражеских танков, 11 боевых бронированных машин и более 40 артиллерийских систем.
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За прошедшие сутки на Курском направлении Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35.
Потери РФ в войне на 8 июня 2025 года
- личного состава – около 996 150 (+1120) человек,
- танков – 10 911 (+7) ед.,
- боевых бронированных машин – 22 748 (+11) ед.,
- артиллерийских систем – 28 892 (+42) ед.,
- РСЗО – 1410 ед.,
- средств ПВО – 1183 (+2) ед.,
- самолетов – 414 (+1) ед.,
- вертолетов – 337 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 651 (+158) ед.,
- крылатых ракет – 3315 (+7) ед.,
- кораблей/катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51225 (+146) ед.,
- специальной техники – 3911 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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