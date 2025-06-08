Втрати ворога на 8 червня: 1120 знищених окупантів та літак

Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1120 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни армія РФ скоротилася на 996 тисяч.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також за минулу добу ЗСУ знищили сім ворожих танків, 11 бойових броньованих машин та понад 40 артилерійських систем.

Зараз дивляться

Минулої доби на Курському напрямку Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35.

Втрати РФ у війні на 8 червня 2025

особового складу ‒ близько 996 150 (+1120) осіб,

танків ‒ 10 911 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 748 (+11) од,

артилерійських систем – 28 892 (+42) од,

РСЗВ – 1410 од,

засобів ППО ‒ 1183 (+2) од,

літаків – 414 (+1) од,

гелікоптерів – 337 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 651 (+158) од,

крилатих ракет – 3315 (+7) од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,

спеціальної техніки ‒ 3911 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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