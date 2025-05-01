Зеленський запровадив санкції проти Арестовича, Олешка і Новатек: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Зеленський увів нові санкції

Відповідні документи під номерами №267/2025, №268/2025 і №269/2025 розміщені на офіційному порталі глави держави.

У переліку осіб, до яких застосовані обмеження, зокрема фігурують:

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колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович;

блогер Мирослав Олешко;

політолог Костянтин Бондаренко;

екслідер забороненої партії Держава Дмитро Василець;

а також медіаексперт Олександр Скубченко, який співпрацював із телеканалами, що належали Віктору Медведчуку.

Під санкції також потрапив лідер проросійського об’єднання Слобожанська січ Павло Оніщенко.

Окрім того, до санкційного списку внесено російських журналістів Станіслава Бернвальда та Анастасію Кашевару.

Санкційні обмеження також стосуються Олексія Азарова — сина колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, а також генерального директора Росатома Олексія Лихачова.

Крім фізичних осіб, під санкції потрапили й низка російських компаній, серед яких: Новолипецький металургійний комбінат, Новатек”, Арктік СПГ, Стойленський гірничозбагачувальний комбінат, Волзький абразивний завод, Магнітогорський електродний завод та інші.

Так, згідно з додатком до рішення, санкції передбачають низку обмежень:

Позбавлення державних нагород України та інших форм офіційного відзначення. Блокування активів – тимчасова заборона користуватися або розпоряджатися як власними, так і опосередковано контрольованими активами. Повне припинення торговельних операцій. Обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України. Запобігання виведенню капіталів за кордон. Зупинення економічних та фінансових зобов’язань. Заборона поширення будь-яких медіа Арестовича на території України. Припинення або зупинення дії ліцензій і дозволів, зокрема на користування надрами. Заборона на участь у приватизації чи оренді державного майна.

Санкції накладені на невизначений термін із можливістю продовження або перегляду.

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