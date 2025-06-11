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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Для спецоперації Павутина інженери СБУ створили спеціальні дрони – джерело

Павутина
Фото: Факти ICTV

Під час масштабної спецоперації Павутина, унаслідок якої було уражено 41 літак на чотирьох російських військових аеродромах, Служба безпеки України застосувала спеціально розроблені БпЛА.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV у СБУ.

СБУ розробили спеціальні дрони для спецоперації Павутина

– Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації, – зазначило джерело.

Ці БпЛА були створені саме для проведення операцій у глибокому тилу ворога з урахуванням складності та специфіки визначених цілей.

Зараз дивляться

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України опублікувала нові унікальні кадри хронології та підготовки масштабної спецоперації Павутина.

Спецоперація Павутина

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога. 

За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які регулярно бомбардують українські міста.

Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3. 

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