Нове відео спецоперації Павутина: СБУ показала хронологію подій
Служба безпеки України опублікувала нові унікальні кадри хронології та підготовки масштабної спецоперації Павутина.
СБУ опублікувала нові унікальні кадри спецоперації Павутина
За її результатами одночасно були уражені чотири ворожі військові аеродроми:
- Оленья;
- Іваново;
- Дягілєво;
- Бєлая.
Загальні втрати авіації РФ становлять 41 одиницю техніки, зокрема стратегічні літаки типу А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78.
Орієнтовні збитки, завдані противнику, перевищують 7 мільярдів доларів США.
– СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція Павутина, – заявив голова СБУ Василь Малюк.
Операція була здійснена у відповідь на масовані ракетні удари по українських містах, зокрема лікарнях та об’єктах енергетичної інфраструктури.
Її безпосередньо координував очільник Служби за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Підготовка відбувалася в умовах суворої секретності. СБУ спершу доставила до РФ FPV-дрони, замаскувавши їх під дахами модульних дерев’яних будиночків, які розмістили на вантажівках.
У визначений момент дахи дистанційно відкрилися, і дрони вразили стратегічну авіацію агресора.
– Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, – підкреслив Малюк.
Спецоперація Павутина
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога.
За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які регулярно бомбардують українські міста.
Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.