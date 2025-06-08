Бойовий медик заявив про 3 дні утримання в ТЦК: у військкоматі відповіли

Колишній бойовий медик Роман Замрій за позивним Йода заявив, що його затримали військовослужбовці ТЦК та утримували три дні. У Чернівецькому обласному ТЦК прокоментували інцидент.

Затримання Романа Замрія працівниками ТЦК

За словами Романа, 4 червня ввечері на блокпосту в Чернівецькій області поблизу Хотина, його документи взяв на перевірку представник ТЦК. Після чого сів до автівки чоловіка і попросив завезти до військкомату, щоб перевірити, чи справді Роман має право на відтермінування.

– На порозі військкомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії, але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив, – каже Роман Замрій.

Далі, розповів бойовий медик, вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК. Офіцер наголосив, що просто проведуть ВЛК і віддадуть документи.

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Під час проходження ВЛК чоловіку не зробили рентген, бо його не було. У Романа є камінці в нирках, але лікар заявив, що немає, бо в електронній медкарті цього не зазначено. На що Роман Замрій зазначив, що лікар просто немає повного доступу до цієї медкарти. Для отримання такого доступу на телефон Романа має прийти смс, але раніше працівник ТЦК забрав телефон.

– На секунду по дорозі дали телефон. Я лиш встиг сказати сестрі, що мене кудись перевезли… Привезли вночі в кімнату, вікно якої виходить на якийсь темний склад і на ньому решітка. Все за ґратами. Двері зачиняють ззовні на замок. Кімната побита, смердюча і дихати нічим. Вона не відрізнялась від підвалу нічим. Щоб отримати доступ до туалету – потрібно товкти у двері, – каже Роман.

За словами чоловіка, наступного дня його повезли до військкомату, де стало зрозуміло, що мобілізують. Тоді разом із Романом був майор, який служив в авіації у 2014-2019 роках. Цей офіцер мав відношення до авіаційної бригади і він просив зв’язатись з ними, але у ТЦК відмовили.

– Я просив зв’язатися з 57 бригадою, називав дані, щоб мене відправили до моїх. Ніхто нічого не слухав. За одну годину, запхали до буса і завезли в ту ж кімнату, закрили на замок на наступні 2 дні, – розповів бойовий медик.

Далі Роман розповів, що до підвалу ввечері завели 27-річного хлопця, який не мав броні і який був не проти, щоб його мобілізували. За словами Романа Замрія, цей хлопець їхав із дівчиною на велосипедах із Хмельницького до Чернівців. Посеред дороги хлопця скинули з велосипеда, забрали телефон.

Далі, за словами Романа Замрія, його, майора авіації та 27-річного хлопця вночі підняли з ліжок і запхали в автобус. Їхали понад 16 годин, без їжі та води. Відмовлялися зупинити автобус, щоб купити хоча б води.

Під кінець дороги з’явився майор з управління ОЦК. Він не міг повірити, що чоловікам не давали їсти та пити. Далі Роман Замрій розповів, як у цьому військкоматі почались розборки між самими військовими щодо нього та майора авіації.

Реакція Чернівецького обласного ТЦК та СП

Так, у ТЦК підтвердили, що на одному з блокпостів в Чернівецькій області зупинили Романа Замрія для перевірки документів і запросили для уточнення даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

– Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби. У приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував, очікуючи на відправлення, – йдеться у повідомленні ТЦК.

Військові також наголосили, що протиправних дій стосовно Романа представники ТЦК не вчиняли. 5 червня військовозобовʼязаного зарахували у команду та ввечері він вибув із відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом, кажуть у Чернівецькому обласному ТЦК.

Також у ТЦК зауважили, що перевірять скарги, які Роман Замрій виклав у своєму дописі.

Що відомо про Романа Замрія

Роман Замрій проживає у Красилові, що на Хмельниччині. У 2014 став військовим лікарем. У зоні бойових дій із перервами Йода відслужив три роки — на Луганщині, Донеччині та Херсонщині, пише Суспільне.

З 2015 року Роман Замрій був начальником різних медпунктів, згодом очолював медичну службу. У 2023 році він звільнився з армії та влаштувався на роботу до Красилівської амбулаторії.

Фото: Роман Замрій

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